Эксперт Гриненко объяснила, почему россияне стали чаще увольняться «в никуда»

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Молодые сотрудники увольняются «в никуда» чаще всего из-за разочарования в профессии. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.
«Важно учитывать возраст увольняющихся — причины здесь различаются. Среди молодых сотрудников до 30 лет такие решения чаще связаны с разочарованием в профессии и поиском “своего дела”, — сообщила Гриненко.
Также она добавила, что представители поколения Z ориентированы на быстрый карьерный рост и регулярную обратную связь. Если этого нет, то у них возникает ощущение стагнации и желание сменить траекторию.
Более того, чаще уходят «в никуда» те, кто может рассчитывать на внешнюю поддержку — со стороны семьи, подчеркнула эксперт.
Что касается возрастной группы 30−45 лет, то причиной может стать профессиональное выгорание — особенно при длительной работе с высокой нагрузкой. Также может возникнуть ощущение у человека, что он «перерос» свою позицию, рассказала Гриненко.
