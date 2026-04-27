Эксперт Гриненко объяснила, почему россияне стали чаще увольняться «в никуда»

Доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге сообщила, что это может быть связано с разочарованием в профессии.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Молодые сотрудники увольняются «в никуда» чаще всего из-за разочарования в профессии. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

«Важно учитывать возраст увольняющихся — причины здесь различаются. Среди молодых сотрудников до 30 лет такие решения чаще связаны с разочарованием в профессии и поиском “своего дела”, — сообщила Гриненко.

Также она добавила, что представители поколения Z ориентированы на быстрый карьерный рост и регулярную обратную связь. Если этого нет, то у них возникает ощущение стагнации и желание сменить траекторию.

Более того, чаще уходят «в никуда» те, кто может рассчитывать на внешнюю поддержку — со стороны семьи, подчеркнула эксперт.

Что касается возрастной группы 30−45 лет, то причиной может стать профессиональное выгорание — особенно при длительной работе с высокой нагрузкой. Также может возникнуть ощущение у человека, что он «перерос» свою позицию, рассказала Гриненко.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне стали чаще увольняться «в никуда».