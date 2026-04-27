«Они — мои соседи»: Живущий в России американец рассказал, зачем собирает гумпомощь для бойцов ВС РФ

Гражданин США Эдвард Чжан, который переехал в Россию в 2021 году и преподаёт детям английский и корейский языки, рассказал РИА «Новости», что уже больше года помогает российским военнослужащим в зоне спецоперации. Он лично собирает и отправляет гуманитарные грузы.

Источник: Life.ru

Американец узнал о необходимости поддержки от местной организации в посёлке Посьет Хасанского района Приморского края.

«Там есть небольшая организация, которая собирает вещи для военных. Так что я решил присоединиться, поскольку они делают хорошее дело», — пояснил Чжан.

За чуть больше года ему удалось собрать около пяти гуманитарных грузов. При этом родные и друзья Эдварда в Америке не знают о его деятельности.

«Я не думаю, что они знают, что я помогаю российским военнослужащим. Я никому не рассказывал, я просто делаю это. Потому что чувствую, что они — мои соседи. Вокруг меня хорошие люди. Поэтому, если мои соседи делают добрые дела, я хочу присоединиться. И я хочу помочь», — поделился американец.

Ранее Life.ru писал, что американец с позывным Теддибой вытащил раненого бойца ВС РФ из горящей «буханки». Инцидент произошёл по дороге из Артёмовска в Часов Яр. Американец заметил горящий автомобиль УАЗ, рядом с которым находился пострадавший боец из смежного подразделения. Он остановился, затащил пострадавшего в кузов, оказал первую помощь и эвакуировал. При этом операция прошла всего за неделю до истечения контракта американца.

