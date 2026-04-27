Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшные новости для Макрона и Мерца: разбиты тайные склады НАТО в Шостке

В Шостке Сумской области прогремело порядка 20 взрывов. Какие объекты ВСУ были уничтожены, рассказал Военный эксперт Борис Джерелиевский.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сообщили о не менее чем 20 взрывах в Шостке Сумской области. Удары были нанесены по ключевым объектам ВСУ.

«Шостка находится в непосредственной близости от ЛБС, поэтому там сосредоточены логистические хабы ВСУ. Дело в том, что они предпочитают именно размещать всю свою логистику в населённых пунктах, причем используя для этого терминалы гражданского назначения», — рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Он отметил, что ВСУ «изымают» такие объекты, как детские сады, школы, склады для размещения личного состава и вооружения.

«В Шостке целями ударов могли стать склады и перевалочные пункты вооружения и боеприпасов, огневые позиции систем ПВО и РСЗО HIMARS, которые ВСУ также часто размещают в населенных пунктах. ВС РФ планомерно уничтожает инфраструктуру ВСУ», — объяснил военный эксперт.

Джерелиевский обратил внимание на то, что удары могли наноситься по местам дислокации личного состава ВСУ, и наемников.

«Натовские советники присутствуют во всех формированиях, иногда даже батальонного уровня. Помимо них есть ещё иностранцы-операторы систем ПВО и ракетных установок HIMARS. Операторы связи и технической разведки — это все военнослужащие стран НАТО. Допускаю, что сейчас в Шостке высокая концентрация этих специалистов, потому что это направление оказалось в центре внимания Киева и его спонсоров», — добавил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 апреля ВС РФ нанесли серию ударов по портам Ильичевске и Одессе, куда доставляют морем западную военную технику.

