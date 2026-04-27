В Комсомольске-на-Амуре начата масштабная реставрация фасадов исторических зданий

В Комсомольске-на-Амуре подрядная организация приступила к подготовительным работам в рамках капитального ремонта фасада дома № 8 на проспекте Мира. Это здание — одно из тех, что формируют неповторимый облик исторического центра города. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На объекте уже установлены строительные леса. Специалисты приступили к обследованию штукатурного слоя и лепного декора. Этот дом стал первым из 10 фасадов, запланированных к восстановлению в текущем году.
— Столь масштабного приведения в порядок фасадов зданий, имеющих статус объектов культурного наследия и расположенных в историческом сердце Комсомольска, не происходило с начала 2000-х годов. Работы ведутся в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного президентом страны Владимиром Путиным. Это придает проекту не только культурное, но и федеральное значение, — отметил глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.
Как уточнили в мэрии, до конца 2027 года перед городом стоит амбициозная задача — привести в порядок фасады 21 дома. В прошлом году успешно отремонтировали здание на Уральской, 12. В этом и следующем году планируется обновлять по 10 фасадов.
Уже заключены контракты с подрядчиками на ремонт пяти объектов: проспекты Ленина (дома №№ 17 и 23) и Мира (дома №№ 8, 26 и 28). Еще по четырем адресам проектно-сметная документация успешно прошла государственную экспертизу: проспект Мира, №№ 20 и 32; проспект Ленина, №№ 32 и 36. Сейчас городские власти запустили процедуры по определению подрядных организаций для этих объектов. Для дома № 43 на проспекте Мира проект пока находится на стадии госэкспертизы.
На следующий год уже ведется разработка ПСД для семи домов. В ближайшее время подпишут контракты на создание проектов еще для трех зданий. В 2027 году реставрация фасадов затронет следующие дома: Аллея Труда, 32; улицы Кирова, №№ 31 и 49; Красногвардейская, 20; проспекты Ленина, 19 и 21; проспект Мира, №№ 12 и 30; а также улицы Калинина, 13 и Пионерская, 7.
При этом главный принцип всех работ — это неукоснительное сохранение исторического облика каждого здания. Для этого все проекты разрабатываются с привлечением дипломированных специалистов-архитекторов.
Ни одно архитектурное решение не принимается без согласования с органами охраны памятников. Подрядчики используют материалы, максимально приближенные к оригинальным по цвету, фактуре и составу. На каждом объекте ведется детальная фотофиксация и документирование всех этапов работ, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса. Важнейшее требование — все подрядные организации должны иметь действующие лицензии на реставрацию объектов культурного наследия.