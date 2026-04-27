Депздрав Москвы: Мошенники звонят от имени поликлиник и выманивают код из СМС

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом приглашения на диспансеризацию просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС, якобы для подтверждения записи к врачу.
Таким образом аферисты получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».
— Помните: сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС. Никогда не называйте их посторонним — таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккануту на «Госуслугах», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в преддверии Дня Победы мошенники пытаются получить персональные данные пенсионеров под видом вручения памятных наград. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками органов местного самоуправления и сообщают о предстоящей выдаче медалей и наград к памятной дате.
Эксперты проекта «Перезвони сам» составили список фраз, по которым можно распознать телефонных и интернет-мошенников.