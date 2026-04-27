Депздрав Москвы: Мошенники звонят от имени поликлиник и выманивают код из СМС

— Помните: сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС. Никогда не называйте их посторонним — таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккануту на «Госуслугах», — говорится в сообщении ведомства.