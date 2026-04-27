Мурашко раскрыл, что поможет россиянам жить дольше

«Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при изменённых показателях», — сообщил министр.
Мурашко отметил, что для диагностики предвестников различных заболеваний в России уже создаются центры медицины здорового долголетия. Они предоставляют обучающую и диагностическую помощь для здоровой и долгой жизни граждан. При этом министр подчеркнул, что конечный результат зависит от самого человека.
«Всё будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики», — заключил Мурашко.
Ранее Life.ru писал, что Мурашко поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю приверженцев здорового образа жизни в России. Глава Минздрава назвал здоровое долголетие самой выгодной инвестицией как для самого человека, так и для государства.
