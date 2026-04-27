Россиянам объяснили, как мошенники выманивают деньги под видом семейных выплат

Ежегодная семейная налоговая выплата предназначена для работающих родителей. Право на неё имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Если ребёнок учится в вузе очно — возрастное ограничение продлевают до 23 лет. Выплату получают семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.