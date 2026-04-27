Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл Памятный знак летному составу, погибшему при исполнении воинского долга. Он расположен в сквере «Восточный». На торжественном мероприятии также присутствовали председатель городской думы Андрей Белоглазов, руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина, первый заместитель председателя Закдумы Евгений Солоненко, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий, представители командования 18-й гвардейской бригады армейской авиации и родственники лётчиков, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Погибшие лётчики — наши земляки, военнослужащие 18-й гвардейской бригады армейской авиации 11-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны. Свою историю 18-я гвардейская бригада ведёт с 2010 года», — говорится в сообщении.
Сегодня бригада активно участвует в жизни региона: ведёт разведку погоды для предотвращения возгораний и паводков, осуществляет поиск и эвакуацию экипажей, терпящих бедствие, готовит лётчиков и авиационную технику к учебно-тренировочным и боевым полётам.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
«Задачи и направления работы гвардейской бригады во все времена стояли самые сложные, требующие от личного состава героизма и отваги, стойкости и мужества не только в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, но и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня, в непростое для страны время, задачи бригады обрели особый смысл», — отметил Сергей Кравчук.
Он также сообщил, что в ходе специальной военной операции лётчики бригады выполняли боевые задания, проявляя себя как настоящие патриоты страны. Мэр выразил отдельную благодарность ветеранам, прошедшим Великую Отечественную войну, Афганистан, Чечню и другие горячие точки, подчеркнув, что именно они воспитали в нынешних защитниках главные качества — характер, честь и ответственность за ближних. Кравчук выразил надежду, что памятник станет символом признания заслуг не только погибших, но и всех, кто служит в гвардейской бригаде, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи на благо страны и региона.