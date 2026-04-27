В Хабаровске открыли памятник лётчикам 18-й гвардейской бригады

Он также сообщил, что в ходе специальной военной операции лётчики бригады выполняли боевые задания, проявляя себя как настоящие патриоты страны. Мэр выразил отдельную благодарность ветеранам, прошедшим Великую Отечественную войну, Афганистан, Чечню и другие горячие точки, подчеркнув, что именно они воспитали в нынешних защитниках главные качества — характер, честь и ответственность за ближних. Кравчук выразил надежду, что памятник станет символом признания заслуг не только погибших, но и всех, кто служит в гвардейской бригаде, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи на благо страны и региона.