Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы укрепляют здоровье в ходе работы на промышленных предприятиях

Здоровье и благополучие сотрудников — основа хорошей рабочей среды.

Источник: Время

В Нижегородской области с 2019 года успешно работает региональный проект «Укрепление здоровья на рабочем месте». Его главные цели — внедрение корпоративных программ по оздоровлению населения и просвещение жителей о принципах ЗОЖ и рисках хронических неинфекционных заболеваний.

Министерство здравоохранения области заключило 45 соглашений с предприятиями и учреждениями региона. Генеральным партнером выступает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики (Центр ОЗ и МП).

За годы реализации специалисты Центра провели свыше 6,3 тыс. мероприятий, охватив около 2,41 млн работников.

В 2025 году корпоративные программы дали следующие итоги:

— более 1 тыс. человек (2% участников) бросили курить;

— обострения хронических болезней сократились на 13%.

— количество занимающихся умеренной физактивностью выросло на 20%.

Лучшей практикой года признали программу АО «Атомстройэкспорт» — управляющей компании инжинирингового дивизиона «Росатома». На предприятии трудятся свыше 3,4 тыс. сотрудников, занятых проектированием, строительством и модернизацией АЭС в России и за рубежом. В 2025 году 80% заказов компании — зарубежные проекты в Белоруссии, Иране, Индии, Китае, Турции, Чехии, Бангладеш, Египте, Венгрии и Финляндии.

Специфика работы выявила ключевые риски для здоровья: шум, пыль, курение, дефицит овощей и фруктов, избыток соли, низкая активность в профосмотрах. На их основе разработали план оздоровления.

Специалисты Центра дважды в месяц устраивали профилактические лекции, тренинги с психологом, спортивные вебинары. За год — 72 мероприятия с охватом 151 тыс. человек: 28 лекций (1,5 тыс. слушателей) и рассылка 149,6 тыс. информационных материалов.

Дополнительно на мониторах завода крутили соцвидеоролики, а на корпоративном портале в разделе «Здоровье» публиковали статьи о вреде курения и алкоголя, рисках заболеваний и принципах ЗОЖ.

По соглашению с Минздравом работники проходили профосмотры и диспансеризацию в нижегородских медорганизациях — по 2 часа за раз.

Итоги программы в «Атомстройэкспорте»: 2 человека бросили курить, более 15 вдвое сократили потребление никотина, 4% сотрудников регулярно посещают ФОК, 75% прошли диспансеризацию.

