Эстония призвала РФ вернуть Киеву энергообъекты: против Москвы могут быть введены более мощные санкции

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на соответствующую идею Таллина. Он предложил ввести новые сборы для ЕС за российские удобрения. Политик высмеял инициативу обложить товары из РФ пошлинами. Дмитрий Медведев уверен, что в таком случае Москве следует отвечать Таллину симметрично. Россия может ввести новые сборы на весь отечественный экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет чего финансировать российский ВПК, добавил зампред Совета Безопасности РФ.