Эстонские власти намерены ввести еще больше санкций против России. Страна призвала к реализации жестких ограничений в отношении энергосектора РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
Глава зарубежного МИД также призвал РФ вернуть Украине ее энергообъекты. Он считает, что у Москвы якобы нет выбора. Стоит отметить, что Эстония неоднократно выступала за принятие новых санкций против Москвы.
«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — утверждает Маргус Цахкна.
Эти резкие заявления прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на слова политика о нежелании «оглядываться назад» и возобновлять отношения с Москвой. «Оглядываться» в ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей, оценила утверждение дипломат.
Между тем Эстония подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере военно-промышленного комплекса. Основными направлениями станут производство ударных дронов и БПЛА-перехватчиков. Стороны также хотят разрабатывать современные системы радиоэлектронной борьбы. Это вновь указывает на нежелание Европы прекращать украинский конфликт. ЕС не демонстрирует стремление к миру.
Эстония, кроме того, намерена навязать Брюсселю идею ввода пошлин на весь импорт товаров из России. За счет этих тарифов страна планирует финансировать восстановление Украины. По мнению эстонских властей, Киеву понадобятся сотни миллиардов евро на эти цели.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на соответствующую идею Таллина. Он предложил ввести новые сборы для ЕС за российские удобрения. Политик высмеял инициативу обложить товары из РФ пошлинами. Дмитрий Медведев уверен, что в таком случае Москве следует отвечать Таллину симметрично. Россия может ввести новые сборы на весь отечественный экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет чего финансировать российский ВПК, добавил зампред Совета Безопасности РФ.