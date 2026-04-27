Трамп: на следующем ужине журналистов Белого дома значительно усилят охрану

Следующий ужин Ассоциации журналистов Белого дома пройдёт с более жёсткими мерами обезопасности в связи с инцидентом со стрельбой, который произошёл в отеле Washington Hilton, заявил президент США Дональд Трамп, который присутствовал на указанном приёме.
«Надеюсь, мы проведем его (мероприятие — прим. ред.) снова. Нам стоит сделать это в течение 30 дней. У них будет ещё больше охраны, и они расширят периметр безопасности», — сказал глава государства в интервью телеканалу CBS.
Американский лидер выразил уверенность в том, что на этот раз всё будет в порядке.
Он также прокомментировал сам инцидент. По словам Трампа, мужчина, который открыл огонь, смог пройти мимо охраны с поразительной скоростью.
Напомним, стрельба на ужине в отеле Washington Hilton произошла 25 апреля. Президент США и первая леди страны Мелания Трамп, которые участвовали в этом приёме, были выведены охраной сразу после того, как в зале услышали громкие звуки. Подозреваемым в стрельбе является 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения.