За сутки в Хабаровском крае зафиксировано 4 ДТП

В результате один человек скончался, ещё пять получили травмы. Структура аварий включает один наезд на пешехода и три случая столкновения транспортных средств. За сутки сотрудники ГИБДД провели масштабный контроль соблюдения правил дорожного движения и зафиксировали 405 различных нарушений на территории края. Среди наиболее серьёзных нарушений — 18 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, из них восемь — в городе Хабаровске. Эти действия квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.