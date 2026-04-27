За сутки в Хабаровском крае зафиксировано 4 ДТП

26 апреля 2026 года в Хабаровском крае произошло четыре дорожно транспортных происшествия, сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В результате один человек скончался, ещё пять получили травмы. Структура аварий включает один наезд на пешехода и три случая столкновения транспортных средств. За сутки сотрудники ГИБДД провели масштабный контроль соблюдения правил дорожного движения и зафиксировали 405 различных нарушений на территории края. Среди наиболее серьёзных нарушений — 18 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, из них восемь — в городе Хабаровске. Эти действия квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также выявлено 25 случаев, когда водители не предоставили преимущество пешеходам на переходах (16 случаев — в Хабаровске), что предусмотрено ст. 12.18 КоАП РФ. Пешеходы нарушили правила перехода проезжей части 15 раз, семь таких эпизодов зарегистрированы в краевой столице (ст. 12.29 КоАП РФ).

Правоохранительные органы продолжают работу по профилактике ДТП и нарушений ПДД на дорогах Хабаровского края.

