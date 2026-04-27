Режим НМУ ввели в Красноярске

Он продлится до вечера 27 апреля.

В Красноярске до вечера 27 апреля действует режим чёрного неба. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

С 19:00 26 апреля в Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. По данным Среднесибирского УГМС, он продлится до 19:00 27 апреля.

В этот период рассеивание вредных примесей в воздухе будет затруднено. Специалисты Роспотребнадзора усилят мониторинг качества атмосферы.

Как отметил министр экологии края Владимир Часовитин, в усиленном режиме работают инспекторы эконадзора, передвижная лаборатория и сотрудники краевого центра мониторинга окружающей среды.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, защищает ли иммуноглобулин от укуса клеща на 100%.