У россиян началась короткая рабочая неделя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Короткая рабочая неделя началась в России — она продлится всего четыре дня.
Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя в апреле продлится с 27 по 30 апреля в связи с тем, что День весны и труда в этом году выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем, напоминает РИА Новости.
До этого четырехдневная рабочая неделя была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день. Следующая короткая рабочая неделя ждут россиян уже в мае: в связи с празднованием Дня Победы понедельник 11 мая будет выходным.