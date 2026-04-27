Ссора двух общин из-за колодца в Чаде привела к гибели 42 человек

На востоке Чада не менее 42 человек погибли, еще десять пострадали в результате спора из-за колодца между двумя семьями. Об этом в понедельник, 27 апреля, агентство Xinhua со ссылкой на Чадское информационное агентство.
Трагедия произошла в деревне Иготе. Ссора между двумя людьми из-за доступа к источнику воды переросла в столкновение между двумя общинами.
Заместитель премьер-министра Чада Лиман Махамат, возглавивший делегацию на месте происшествия, сообщил, что пострадавшие эвакуированы в больницу, ситуация находится под контролем.
— Мы с сожалением сообщаем о 42 погибших и 10 раненых. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, — приводит слова Махамата агентство.
Восточные провинции Чада принимают беженцев из Судана и испытывают напряженность из-за нехватки ресурсов. Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде — распространенное явление в этом регионе.
