Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ссора двух общин из-за колодца в Чаде привела к гибели 42 человек

На востоке Чада не менее 42 человек погибли, еще десять пострадали в результате спора из-за колодца между двумя семьями. Об этом в понедельник, 27 апреля, агентство Xinhua со ссылкой на Чадское информационное агентство.

Трагедия произошла в деревне Иготе. Ссора между двумя людьми из-за доступа к источнику воды переросла в столкновение между двумя общинами.

Заместитель премьер-министра Чада Лиман Махамат, возглавивший делегацию на месте происшествия, сообщил, что пострадавшие эвакуированы в больницу, ситуация находится под контролем.

— Мы с сожалением сообщаем о 42 погибших и 10 раненых. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, — приводит слова Махамата агентство.

Восточные провинции Чада принимают беженцев из Судана и испытывают напряженность из-за нехватки ресурсов. Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде — распространенное явление в этом регионе.

За 2025 год Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Республику Судан более чем в два раза от уровня 2024 года как в натуральном, так и в денежном выражении, сообщили в Федеральном центре по развитию экспорта продукции АПК. Уже несколько лет в Судане идет гражданская война, повлекшая за собой гуманитарную катастрофу. «Вечерняя Москва» углубилась в историю конфликта, узнала, какие у него перспективы и какое влияние на него могут оказать Россия и США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше