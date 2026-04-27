Ссора двух общин из-за колодца в Чаде привела к гибели 42 человек

За 2025 год Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Республику Судан более чем в два раза от уровня 2024 года как в натуральном, так и в денежном выражении, сообщили в Федеральном центре по развитию экспорта продукции АПК. Уже несколько лет в Судане идет гражданская война, повлекшая за собой гуманитарную катастрофу. «Вечерняя Москва» углубилась в историю конфликта, узнала, какие у него перспективы и какое влияние на него могут оказать Россия и США.