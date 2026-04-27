Россиянам рассказали, когда можно спать на рабочем месте, а когда за это уволят

Россияне имеют право спать на рабочем месте, если делают это во время установленного перерыва. При этом за сон в рабочее время могут наказать и даже уволить.
«Такой сон может быть расценен работодателем как неисполнение трудовых обязанностей и повлечь дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения», — сказал РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук.
Юрист добавил, что увольнение должно быть крайней мерой и применяться, если работник регулярно засыпает в рабочее время или из-за того, что он заснул, возникли негативные последствия.
Ранее сообщалось, что работодатель имеет право уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения, например, за разрушение атмосферы в коллективе.
Также россиянам могут сократить зарплату из-за вредной привычки, например, длительных перекуров.
