Красноярский колледж олимпийского резерва — победитель в номинации «Лучший спортивный кластер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский колледж олимпийского резерва стал победителем премии Sports Facilities в номинации «Лучший спортивный кластер».
«Это уже пятая наша награда. Для нас большая честь — получать признание каждый год в разных номинациях. Ранее мы побеждали в номинациях “Лучший проект реконструкции футбольного стадиона” и “Футбольный стадион года” (Центральный стадион), “Лучшая тренировочная ледовая площадка года” и “Ледовый дворец — открытие года” (керлинг-арена “Красноярск”)», — рассказал директор колледжа Сергей Веневцев.
За последнее время материально-техническая база Красноярского колледжа олимпийского резерва значительно улучшилась благодаря поддержке министерства спорта Красноярского края. На его территории появились и продолжают развиваться керлинг-арена «Красноярск», керлинг-холл, футбольный центр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимпиец», падел-корты, пиклбольные площадки, фиджитал-центр. Были обновлены плоскостные спортивные сооружения, в том числе заменены футбольные поля.
Кроме того, в рамках подготовки к 400-летию Красноярска продолжается благоустройство территории вокруг Центрального стадиона — замена асфальта, обновление ограждений и прилегающих площадок, отмечает пресс-служба крайспорта.
Также премии Sports Facilities-2026 в номинации «Лучший главный инженер спортивного объекта» удостоен главный инженер красноярского Дворца спорта имени Ивана Ярыгина Дмитрий Букатов.