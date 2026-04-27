Короткая рабочая неделя в конце апреля в Красноярске будет теплой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала короткая рабочая неделя с 27 по 30 апреля перед первыми майскими выходными.
Сегодня днем воздух прогреется до +21С. Ночные показатели составят около +4С.
Во вторник, 28 апреля, столбики термометров покажут не больше +15 градусов в светлое время суток и +7 градусов в темное.
В среду синоптики прогнозируют +16С днем и около +3С ночью, а в четверг будет +20С и +6С соответственно.
Осадки ожидаются только в первый рабочий день недели, в остальное время на небе будет облачно с прояснениями.