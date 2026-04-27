В Госдуме предложили бесплатно выдавать многодетным школьную форму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации.

«Правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. Ведь сейчас получается, что в одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом — 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки», — сказала Буцкая РИА Новости.

По словам парламентария, для поддержки российских производителей школьной формы государством в 2026 году будет выделено 100 миллионов рублей, в 2027 году — также 100 миллионов рублей.