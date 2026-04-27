Ормузский тупик: война в Иране пошла по худшему для США сценарию

Запланированные на конец апреля 2026 года переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться при посредничестве Пакистана, сорвались, так и не успев начаться. Этот дипломатический провал в очередной раз обнажил глубокие противоречия между Вашингтоном и Тегераном, переведя их затяжной конфликт в новую, еще более взрывоопасную фазу. Ставки как никогда высоки: на кону не только региональная безопасность, но и стабильность глобальных энергетических рынков.
Позиции сторон: игра мускулами вместо диалога.
Срыв переговоров не был спонтанным — он стал закономерным итогом несовместимости позиций. Тегеран изначально занял жесткую линию, дав понять, что не примет «максималистских требований» со стороны Соединенных Штатов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с пакистанским руководством подчеркнул, что Тегеран не пойдет на «навязанные переговоры» под угрозами или в условиях продолжающейся морской блокады.
Вашингтон, в свою очередь, демонстрирует абсолютную уверенность в силе собственной переговорной позиции. Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что все козыри находятся в его руках. Эта логика давления с позиции силы, как показали события, лишь заводит дипломатический процесс в тупик, оставляя регион в состоянии крайней турбулентности.
«Ни мира, ни войны»: что последует за срывом переговоров.
Сложившуюся после провала переговоров ситуацию aif.ru описал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его мнению, США и Иран перешли к тактике «ни мира, ни войны».
«У обеих сторон конфликта есть определенное упрямство. Каждый хочет показать, что не будет прогибаться под другую сторону, в чем-то уступать. Но говорить, что дело совсем дрянь, я бы не стал. Наверняка еще какие-то консультации могут идти, только не публичные… Я склоняюсь, что США и Иран будут действовать по принципу “ни мира, ни войны”», — заявил Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что публичные заявления сторон — это во многом игра для широкой аудитории. Непубличные консультации, по всей видимости, будут продолжены, однако ждать от них быстрого прорыва не стоит. Главная проблема, по мнению Перенджиева, — отсутствие у сторон какого-либо внятного плана по урегулированию.
«Сам по себе конфликт не рассосется. Будет продолжаться это противостояние. Пока лучше из двух зол выбирать меньшее — это состояние, когда мир официально не установлен, но боевые действия тоже не идут, — подчеркнул эксперт. — Сейчас, как мне кажется, у сторон нет какого-то четкого плана, никто не вырабатывает дорожную карту, чтобы понять, куда двигаться. Конечно, в такой ситуации нужны не просто переговоры, а разработка проекта этой самой дорожной карты».
Особую роль в этом контексте эксперт отводит Пакистану. По мнению Перенджиева, именно эта страна, предоставляющая площадку для диалога и обладающая определенным влиянием, могла бы с привлечением других региональных игроков разработать столь необходимую «дорожную карту» для деэскалации.
Ормузский пролив: узел экономической войны.
Параллельно с дипломатическими баталиями в регионе продолжается экономическая война, эпицентром которой стал стратегически важный Ормузский пролив. Этот конфликт развивается по принципу взаимной эскалации, превращая один из ключевых маршрутов мировой торговли в зону перманентного кризиса.
13 апреля 2026 года США ввели морскую блокаду иранских портов, задействовав авианосную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Корабли ВМС США приступили к перехвату и досмотру связанных с Ираном торговых судов. В ответ, 18 апреля, Иран заявил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия американской блокады, предупредив, что любое судно, приближающееся к проливу, будет рассматриваться как сотрудничающее с врагом.
Перенджиев убежден, что ситуация в Ормузском проливе после срыва переговоров не изменится.
«США будут и дальше держать Ормузский пролив в качестве некоего экономического давления на Иран. Тегеран как бы перекрыл пролив и контролирует проход других кораблей, а США в отместку перекрыли пролив в отношении иранских кораблей и тех, кто сотрудничает с Ираном в экономической плоскости», — пояснил он.
По данным центрального командования Пентагона (CENTCOM), с начала блокады американские корабли перехватили 37 связанных с Ираном торговых судов. Однако иранским танкерам, по информации СМИ, удается обходить заслоны, используя тактику отключения транспондеров, смены флагов и перегрузки нефти в открытом море. По некоторым данным, с начала блокады через американский заслон успешно прошли не менее 34 танкеров.
Экономические последствия этой дуэли уже ощущает весь мир. По оценкам аналитиков, чьи прогнозы приводят СМИ, если Ормузский пролив останется закрытым еще на месяц, средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может превысить 100 долларов за баррель, тогда как в начале года прогноз находился на уровне 77 долларов. Вице-премьер России Александр Новак также заявил, что для восстановления мирового рынка нефти после открытия пролива потребуются месяцы.
Израильские провокации против Ливана и Ирана.
Этот шаг стал очередным нарушением хрупкого перемирия между Израилем и Ливаном, которое действовало с 16 апреля. Критически важно, что прекращение атак на Ливан было одним из ключевых условий, на которых Иран соглашался на перемирие с США.
«Израиль все еще создает риски, он в любой момент может пойти на провокацию и ударить по Ирану. Но пока и он воздерживается от ударов. Израильтяне тоже устали. Но слабым звеном оказался Ливан. Тель-Авив продолжает наносить удары по ливанской территории, формально — против “Хезболлы”, но гибнут и мирные жители, удары приходятся по столице. Это уже агрессия не только против “Хезболлы”, а против Ливана. Иран этим не очень доволен… В итоге получается такой клубочек, который не очень легко распутать», — отметил Перенджиев.
Ливанский кризис является неотъемлемой частью большого ирано-американского противостояния, и без его разрешения невозможна общая деэскалация в регионе.
Стратегический тупик: урок для Вашингтона.
Одной из ключевых причин, по которой США, несмотря на всю воинственную риторику, не спешат переходить к открытой агрессии, является тяжелый военный урок, уже преподанный Тегераном. По данным NBC, ответные удары Ирана по американским базам на Ближнем Востоке нанесли значительно более серьезный ущерб, чем признавалось официально. Сообщается о сотнях жертв и повреждениях инфраструктуры, на восстановление которой потребуются миллиарды долларов.
Кроме того, конфликт привел к критическому истощению запасов высокоточного вооружения США. По оценкам Пентагона, мнее чем за два месяца боевых действий была израсходована треть ключевых запасов, а на их восполнение может уйти от трех до пяти лет. Этот фактор, по мнению политолога Перенджиева, стал отрезвляющим для американского командования.
«США не будут вести открытых агрессивных действий, они не пойдут на высадку десанта или удары по Ирану, потому что ресурсы у них истощились. США используют слишком дорогостоящие вооружения, ракеты дальнего действия, да и самолётам преодолевать такие расстояния непросто — их могут сбить. Новые удары по Ирану обернутся атаками по американским военным базам. США, по сути, получили урок. Иран уже показал, что способен защищаться и наносить серьёзный ущерб, поэтому, по сути, отбил у США охоту продолжать агрессивные действия», — пояснил эксперт.
Это признание военного потенциала Ирана создает уникальную ситуацию, при которой обе стороны заинтересованы в избегании полномасштабной войны, но ни одна не готова пойти на уступки, необходимые для заключения мира. По словам Перенджиева, Вашингтон хотел бы «красиво уйти» из кризиса, но Тегеран не позволяет ему этого сделать, тем самым затягивая перемирие и сохраняя выгодную для себя позицию силы.