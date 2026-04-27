Юрист Роскачества предупредил о штрафах за сбор грибов в запрещенных местах

Сбор грибов для собственных нужд разрешен на землях лесного фонда, но существуют исключения. Нарушение правил может привести к штрафу или реальному сроку. Об этом сообщил главный юристконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
Сбор грибов запрещен на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках и заказниках. Штраф для физических лиц — от трех до четырех тысяч рублей. Также нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу. За это грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей.
— Если же будет доказан умысел, то есть лицо знало, что гриб занесен в Красную книгу, наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей, — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.
Кроме того, запрещены к сбору, хранению и продаже грибы, содержащие галлюциногенные вещества. В период особых противопожарных режимов региональные власти могут вводить полный запрет на пребывание в лесах — штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что первые весенние грибы при употреблении в сыром виде или при плохой обработке могут нанести серьезный вред организму. В это время года лучше воздержаться от сбора грибов.