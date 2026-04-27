Юрист Роскачества предупредил о штрафах за сбор грибов в запрещенных местах

Сбор грибов запрещен на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках и заказниках. Штраф для физических лиц — от трех до четырех тысяч рублей. Также нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу. За это грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей.