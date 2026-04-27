Красноярский Роспотребнадзор назвал магазины-лидеры по продаже просроченной «молочки»

Роспотребнадзор составил антирейтинг торговых точек Красноярска, в которых по итогам первого квартала 2026 года было выявлено наибольшее количество молочной продукции с истекшим сроком годности.
На первом месте оказалось ООО «Юлсви» (ул. 3-я Дальневосточная, 50), где обнаружили сразу 192 просроченных товаров.
Второе место занимает ИП Набили Р. Г.: по двум адресам (ул. Коммунальная, 4 и Астраханская, 9) нашли 139 товаров с истекшим сроком годности.
Треть — ИП Кошатащян А. С. (пр. Свободный, 80) — 63 товара.
Четвертое место антирейтинга досталось ИП Большакова О. В., чья сеть продуктовых магазинов насчитывает более 50 точек по всему городу (например, ул. 60 лет Октября, 55; Вокзальная, 14; Карла Маркса, 21; Свердловская, 113; 9 Мая, 12а; ул. Железнодорожников, 14; пр. Машиностроителей, 21г). Суммарно в местах реализации выявили 49 единиц просроченной молочной продукции.
Замыкает пятерку ИП Филиппова Н. Н. (ул. Октябрьская, 10б; тракт Енисейский, 2/4; ул. Свердловская, 8а/1) — 30 единиц просроченной «молочки».
«Данные о нарушении сроков годности были получены с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров “Честный знак” — она позволяет отслеживать движение товаров и выявлять нарушения в режиме реального времени. Всем перечисленным хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.