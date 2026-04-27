Ученые нашли способ заставить стареющие клетки самоуничтожиться

Исследователи из Великобритании обнаружили, что стареющие клетки, накапливающиеся в организме с возрастом, можно заставить самоуничтожиться, подавив активность белка GPX4. Это открытие может значительно повлиять на подходы к лечению рака.
Согласно пресс-релизу британского Совета по исследованиям в области медицины (MRC), уничтожение стареющих клеток у мышей замедлило рост опухолей. Научный сотрудник MRC Мариантониетта Д’Амброзио отметила, что ранее считалось, что стареющие клетки безвредны для лечения рака, так как они не размножаются. Однако со временем они начинают выделять вещества, способствующие росту соседних раковых клеток, что побудило ученых искать методы их уничтожения.
В рамках исследования был разработан новый класс препаратов — сенолитиков. Ученые протестировали 10,4 тысячи молекул на культурах стареющих клеток и выявили четыре, которые активировали новую форму самоуничтожения, связанную с процессом ферроптоза. Этот процесс приводит к гибели клеток из-за накопления железа или агрессивных окислителей.
Дальнейшие эксперименты показали, что эти молекулы запускают ферроптоз, блокируя работу белка GPX4, который защищает клеточные мембраны от окислительного повреждения. Исследования показали, что стареющие клетки находятся в состоянии сильного окислительного стресса и без защиты GPX4 погибают.
Высокий уровень окислительного стресса также характерен для опухолей. Опыты на мышах продемонстрировали, что новые сенолитики усиливают действие стандартной химиотерапии при раке груди, простаты и яичников, а также продлевают жизнь грызунов на несколько недель. Ученые считают, что это открытие имеет большие перспективы для лечения рака.
Стареющими называются клетки, которые перестали делиться из-за накопленных повреждений или укорочения теломер. Часть из них негативно влияет на функционирование тканей и органов, поэтому исследователи активно ищут способы их уничтожения или омоложения.
