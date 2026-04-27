Ученые нашли способ заставить стареющие клетки самоуничтожиться

Согласно пресс-релизу британского Совета по исследованиям в области медицины (MRC), уничтожение стареющих клеток у мышей замедлило рост опухолей. Научный сотрудник MRC Мариантониетта Д’Амброзио отметила, что ранее считалось, что стареющие клетки безвредны для лечения рака, так как они не размножаются. Однако со временем они начинают выделять вещества, способствующие росту соседних раковых клеток, что побудило ученых искать методы их уничтожения.