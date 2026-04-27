Сельскохозяйственная ярмарка в Хабаровске откроется 2 мая

Уже в предстоящую субботу, 2 мая в Хабаровске откроется традиционная краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. В седьмой раз она организуется на новой площадке, у Хабаровского краевого цирка по адресу: ул. Краснореченская, 102, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На ярмарке свою продукцию продают исключительно местные фермеры, для которых торговые места предоставляются бесплатно. Здесь, как всегда, можно купить овощи, мед и зелень от наших производителей, а также мясную, рыбную и хлебобулочную продукцию, квас.
На ярмарке работает передвижная ветеринарная лаборатория, которая проводит обязательную проверку реализуемой продукции.
Уже 44 сельхозтоваропроизводителя из Хабаровского, Вяземского районов, района имени Лазо и Бикинского округа подали заявки на участие в ярмарке.
В прошлом году на ярмарке было продано 306 тонн продукции на сумму 46 млн рублей.