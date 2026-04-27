В Хабаровске пресекли незаконное размещение автопокрышек на территории учебного заведения

Сбор, обработку и утилизацию отработанных автомобильных шин вправе осуществлять только организации, имеющие действующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления. Указанные организации перерабатывают покрышки и используют их в качестве вторичного сырья для производства водоотталкивающих кровельных материалов, резиновой плитки и брусчатки, а также покрытий из резиновой крошки для детских и спортивных площадок. Сдача отработанных автомобильных покрышек на переработку — это не только экологически чистое решение, но и один из способов улучшения качества городской инфраструктуры.