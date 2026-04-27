В Хабаровске пресекли незаконное размещение автопокрышек на территории учебного заведения

На минувшей неделе инспекторы эконадзора главного управления провели контрольный выезд в один из районов Хабаровска. Поводом стала жалоба жителей на несанкционированное размещение отработанных автомобильных покрышек прямо на территории учебного заведения, сообщает пресс-служба главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
«Факт подтвердился: руководству учреждения указали на недопустимость нарушения законодательства об отходах производства и потребления», — говорится в сообщении.
Все выявленные шины были переданы по договору специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами, для дальнейшей переработки во вторичные ресурсы. Факт ликвидации отходов зафиксирован.
«В связи с наступлением весенне-летнего сезона смены автомобильных шин напоминаем всем автовладельцам: отработанные покрышки нельзя складировать на контейнерных площадках, предназначенных для накопления ТКО, вывозить за пределы населённых пунктов или размещать на рельефе местности вдали от городской застройки. Запрещается сброс отходов шин в водные объекты и на почву. Отработанные автомобильные покрышки подлежат накоплению отдельно от иных отходов, в местах, специально предназначенных для этих целей», — отмечает начальник отдела экологического надзора Максим Нохрин.
Сбор, обработку и утилизацию отработанных автомобильных шин вправе осуществлять только организации, имеющие действующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления. Указанные организации перерабатывают покрышки и используют их в качестве вторичного сырья для производства водоотталкивающих кровельных материалов, резиновой плитки и брусчатки, а также покрытий из резиновой крошки для детских и спортивных площадок. Сдача отработанных автомобильных покрышек на переработку — это не только экологически чистое решение, но и один из способов улучшения качества городской инфраструктуры.
Напоминаем, что отработанные шины относятся к отходам III-IV класса опасности. Их запрещено закапывать в землю или использовать для благоустройства согласно федеральному законодательству. За нарушение правил обращения с отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.
Отметим, что передавать старые покрышки для утилизации можно специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с такими отходами. К ним относятся многие автосервисы, пункты торговли шинами и другие компании, разместившие публичную оферту на прием отходов.
