Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам клещевых инфекций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам инфекций, передающихся клещами.
Ведомство проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами, с 27 апреля по 10 мая.
Как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты ответят на актуальные вопросы: какие есть правила индивидуальной защиты от нападения клещей; что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на КВЭ при исследовании клеща; какие основные признаки болезни; где и как можно сделать прививку от КВЭ; по какому графику работают лаборатории.
Жители Красноярского края могут обратиться за консультацией по телефону 8 (391) 226−89−50. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 (800) 555−49−43.