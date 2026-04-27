Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров, спасены 5 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре ликвидирован пал сухой травы на площади около одного гектара.

Источник: НИА Красноярск

В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники, в том числе добровольные и федеральные пожарные.

В Кировском районе Красноярска также зафиксирован пал травы. Площадь возгорания составила около 0,2 гектара. Огонь ликвидировали 13 человек и три единицы техники.

Всего за неделю в регионе потушено 84 пожара. Погибли три человека, двое получили травмы, спасены шесть, сообщили в краевом МЧС.