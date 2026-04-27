У россиянок с детьми может появиться возможность увеличить стаж: вот за счёт чего насчитают дополнительные годы

Тем временем в России утверждён ценз оседлости для получения единого детского пособия. Речь идёт о мигрантах, которые должны будут не только получить российское гражданство, но и проживать на территории страны в данном статусе не менее пяти лет, прежде чем получить право на единое детское пособие.