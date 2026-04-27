У россиянок с детьми может появиться возможность увеличить стаж: вот за счёт чего насчитают дополнительные годы

В пенсионный стаж нужно засчитывать не полтора, а все три года декретного отпуска. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Он обратил внимание на то, что значительная часть россиянок используют все три года декретного отпуска, посвящая себя ребёнку, и теряют при этом стаж. Также Миронов призвал увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребёнком до трёх лет.
«У нас, как правило, женщины сидят с детьми до трех лет, а пособие выплачивают только до полутора лет», — сказал он ТАСС, подчеркнув, что молодые матери полностью поддерживают эту инициативу.
Тем временем в России утверждён ценз оседлости для получения единого детского пособия. Речь идёт о мигрантах, которые должны будут не только получить российское гражданство, но и проживать на территории страны в данном статусе не менее пяти лет, прежде чем получить право на единое детское пособие.
