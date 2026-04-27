Роспотребнадзор составил антирейтинг красноярских магазинов по просрочке

Данные получены через систему «Честный знак».

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по итогам первого квартала 2026 года опубликовало антирейтинг торговых точек, где чаще всего продавали молочную продукцию с истёкшим сроком годности. Данные получены через систему «Честный знак», которая отслеживает оборот товаров в реальном времени.

«Лидеры» списка:

ООО «Юлсви» (ул. 3-я Дальневосточная, 50) — 192 единицы просрочки. Антирекорд.

ИП Набили Р. Г. (ул. Коммунальная, 4 и ул. Астраханская, 9) — 139 товаров.

ИП Кошатащян А. С. (пр. Свободный, 80) — 63 единицы.

ИП Большакова О. В. (сеть более чем из 50 точек, включая ул. 60 лет Октября, 55; ул. Вокзальную, 14; ул. Карла Маркса, 21; пр. Машиностроителей, 21 Г; ул. Свердловскую, 113; ул. 9 Мая, 12А; ул. Железнодорожников, 14 и др.) — суммарно 49 единиц просрочки.

ИП Филиппова Н. Н. (ул. Октябрьская, 10Б; Енисейский тракт, 2/4; ул. Свердловская, 8А/1) — 30 товаров с нарушением сроков.

Всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

