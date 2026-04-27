Роспотребнадзор составил антирейтинг красноярских магазинов по просрочке

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по итогам первого квартала 2026 года опубликовало антирейтинг торговых точек, где чаще всего продавали молочную продукцию с истёкшим сроком годности. Данные получены через систему «Честный знак», которая отслеживает оборот товаров в реальном времени.
«Лидеры» списка:
ООО «Юлсви» (ул. 3-я Дальневосточная, 50) — 192 единицы просрочки. Антирекорд.
ИП Набили Р. Г. (ул. Коммунальная, 4 и ул. Астраханская, 9) — 139 товаров.
ИП Кошатащян А. С. (пр. Свободный, 80) — 63 единицы.
ИП Большакова О. В. (сеть более чем из 50 точек, включая ул. 60 лет Октября, 55; ул. Вокзальную, 14; ул. Карла Маркса, 21; пр. Машиностроителей, 21 Г; ул. Свердловскую, 113; ул. 9 Мая, 12А; ул. Железнодорожников, 14 и др.) — суммарно 49 единиц просрочки.
ИП Филиппова Н. Н. (ул. Октябрьская, 10Б; Енисейский тракт, 2/4; ул. Свердловская, 8А/1) — 30 товаров с нарушением сроков.
Всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Ранее мы сообщали, что делать, если обнаружил в чеке из магазина товары, которые не покупал.