Капитан ЦСКА оформил бренд — «нога бога» ушла под регистрацию

Речь идет о логотипе, связанном с эпизодом чемпионата мира 2018 года. Тогда сборная России дошла до четвертьфинала, а в матче ⅛ финала против Испании судьба встречи решалась в серии пенальти. Акинфеев отбил ногой удар соперника, который стал ключевым. Этот момент получил неофициальное название «нога бога».