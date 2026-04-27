Капитан ЦСКА оформил бренд — «нога бога» ушла под регистрацию

Речь идет о логотипе, связанном с эпизодом чемпионата мира 2018 года. Тогда сборная России дошла до четвертьфинала, а в матче ⅛ финала против Испании судьба встречи решалась в серии пенальти. Акинфеев отбил ногой удар соперника, который стал ключевым. Этот момент получил неофициальное название «нога бога».
После регистрации знак можно использовать в коммерческой деятельности. В перечне — производство и продажа одежды, игрушек и безалкогольных напитков, а также оказание образовательных и бизнес-услуг.
Как заявлял в 2025 году представитель футболиста Кирилл Брейдо, оформление прав связано с необходимостью юридически защитить образ игрока.
