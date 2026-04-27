В Пермском крае простятся со стрелком, погибшим в зоне СВО

В Елово состоится церемония прощания с Владимиром Рифгатовичем Хамматовым, который погиб 17 января 2026 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Владимир Рифгатович родился 22 апреля 1967 года в селе Суганка Еловского района. После окончания школы и службы в армии работал водителем в различных организациях района. В 2025 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу стрелком мотострелкового отделения.
— У героически погибшего земляка остались супруга, сын Евгений и дочь Вероника, выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в посте на официальной странице ВКонтакте администрации Еловского муниципального округа.
Церемония прощания с погибшим бойцом состоится 27 апреля в селе Елово.