В Пермском крае простятся со стрелком, погибшим в зоне СВО

Церемония прощания с Владимиром Хамматовым пройдет 27 апреля в селе Елово.

Источник: Комсомольская правда

В Елово состоится церемония прощания с Владимиром Рифгатовичем Хамматовым, который погиб 17 января 2026 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Владимир Рифгатович родился 22 апреля 1967 года в селе Суганка Еловского района. После окончания школы и службы в армии работал водителем в различных организациях района. В 2025 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу стрелком мотострелкового отделения.

— У героически погибшего земляка остались супруга, сын Евгений и дочь Вероника, выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в посте на официальной странице ВКонтакте администрации Еловского муниципального округа.

Церемония прощания с погибшим бойцом состоится 27 апреля в селе Елово.