Пожарные Хабаровского края потушили 10 техногенных возгораний за минувшие сутки

Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны выезжали на 10 техногенных пожаров, четыре из которых случились в жилых помещениях. Также зафиксировано 13 случаев возгорания сухой растительности на открытой территории. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкретные эпизоды отмечены в двух крупных городах региона. В Хабаровске, на улице Тихоокеанской, сгорело заброшенное одноэтажное деревянное строение площадью 10 кв. м. Возгорание было ликвидировано силами пожарных в течение 13 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия.
Аналогичный случай произошёл в Комсомольске на Амуре: на улице Аллеи Труда загорелись деревянные поддоны в пристройке к жилому дому. Площадь пожара составила 8 кв. м, его ликвидировали за 25 минут. В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются специалистами МЧС.
Особый противопожарный режим действует на территории 12 муниципальных образований Хабаровского края, в том числе в городских округах Хабаровск и Комсомольск на Амуре и в ряде районов: Бикинском, Вяземском, Ванинском, Советско Гаванском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском.
Пожарные и спасательные подразделения края 4 раза выезжали для оказания помощи при ликвидации последствий ДТП.
