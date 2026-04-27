Пожарные Хабаровского края потушили 10 техногенных возгораний за минувшие сутки

Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны выезжали на 10 техногенных пожаров, четыре из которых случились в жилых помещениях. Также зафиксировано 13 случаев возгорания сухой растительности на открытой территории. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.