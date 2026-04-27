В Хабаровске стоимость проезда в некоторых автобусах вырастет до 70 рублей

«В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомлений от ООО “Бриз” об изменении с 30.04.2026 тарифа по маршрутам № 54−1, 70, 75, 88 на тариф в размере 70 рублей», — говорится в сообщении.