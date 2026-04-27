В Хабаровске стоимость проезда в некоторых автобусах вырастет до 70 рублей

Перевозчик уведомил управление транспорта администрации Хабаровска о намерении увеличить тарифы на маршруте № 54−1, 70, 75, 88. Изменения начнут действовать с 30 апреля, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.
«В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомлений от ООО “Бриз” об изменении с 30.04.2026 тарифа по маршрутам № 54−1, 70, 75, 88 на тариф в размере 70 рублей», — говорится в сообщении.
Как показывает практика, повышение тарифа одним перевозчиком обычно приводит к аналогичному шагу со стороны других. В результате стоимость проезда одновременно увеличивается на множестве маршрутов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что проезд в автобусном маршруте № 85−1 с 3 апреля увеличился до 65 рублей.