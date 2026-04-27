Вице-чемпионы мира по танцевальному спорту выступят на фестивале в Хабаровске

Выступления звезд танцевального спорта, начинавших карьеру на Дальнем Востоке, станут частью городских соревнований в Хабаровске. В шоу-программе «Звезды Востока» на площадке КСК «Арсеналец» 30 апреля выступят финалисты всероссийских, европейских и мировых чемпионатов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гвоздем программы станет выход на паркет трех пар: Максима Елфилова и Евгении Чуриковой (двукратные чемпионы России, призеры Кубка Европы), Евгения Сохранного и Аси Косициной (финалисты чемпионатов мира и Европы по латиноамериканским шоу-танцам), а также Федора Полянского и Дины Ахметгареевой (вице-чемпионы мира по программе для профи).
Мероприятие пройдет в КСК «Арсеналец» по адресу: ул. Тихоокеанская, 60. Начало шоу запланировано на 18:00, 30 апреля.