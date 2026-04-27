В загранпаспортах россиян с 2027 года отменят запись о детях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на отмену с 1 января 2027 года в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях и государственной пошлины за отменяемую услугу.
Как отмечает РИА Новости, записи о детях до 14 лет планируется исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.
Ранее разработчики закона поясняли: внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. Так, ежегодно за последние пять лет в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ с заявлениями о внесении в ранее выданные загранпаспорта таких записей обращались всего около 2,5 тысячи человек.
Кроме того, внесение в загранпаспорт одного из родителей такой записи не дает ребенку право на выезд за пределы РФ без своего загранпаспорта, если это не определено международными договорами.