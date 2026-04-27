Две девочки оказались отрезанными водой на острове в Шушенском: спасатели провели эвакуацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в поселке Шушенское произошел инцидент, потребовавший вмешательства спасателей. Из-за подъема уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки оказались отрезанными на острове и не могли самостоятельно выбраться на берег.
Очевидцы своевременно сообщили о случившемся в экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели Шушенской спасательной станции.
Сотрудники службы незамедлительно приступили к эвакуации и благополучно перенесли девочек на берег. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в КГКУ «Спасатель».