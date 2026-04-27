В МВД назвали признаки мошеннических схем с инвестициями в мессенджерах

В министерстве рассказали, что среди них будут просьбы оформить кредит или рассрочку для выполнения задания.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Обещания гарантированной прибыли в короткий срок, требования действовать срочно или внести предоплату являются признаками мошенничества с инвестициями в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Признаками мошенничества в данных категориях являются обещания гарантированной прибыли в короткий срок, давление на срочность (“акция заканчивается”, “последние места”), требование внести деньги для “старта”, — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что признаком мошенничества также будут просьбы оформить кредит или рассрочку для выполнения задания. «Для защиты рекомендуется игнорировать любые предложения легкого заработка и не вносить средства в непроверенные боты и на платформы, не оформлять кредиты по просьбе незнакомцев и не делиться скриншотами банковских приложений», — отметили в пресс-центре.