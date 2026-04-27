В Красноярске открыли памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 апреля, в день 40-летия с момента аварии на Чернобыльской АЭС, в краевой столице торжественно открыли памятник участникам ликвидации последствий катастрофы.
Монумент установили на Аллее героев Чернобыля на пр. Комсомольский. В открытии приняли участие и возложили цветы губернатор края Михаил Котюков, мэр Красноярска Сергей Верещагин, ветераны, общественники.
«Почти 900 красноярцев трудились в эпицентре аварии, из них 393 за мужество и героизм награждены орденами и медалями. Благодарен общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль” за инициативу установки скульптурной композиции. Символично, что в ней две фигуры — только вместе люди могли справиться с бедствием такого масштаба. Низкий поклон ликвидаторам за подвиг. Не забудем и передадим будущим поколениям», — написал глава города в своих соцсетях.
Добавим, памятник создал скульптор Константин Зинич. Прототипами скульптур стали собирательные образы красноярских ликвидаторов.
