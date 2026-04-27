Днепр пылает: горят и взрываются заводы по производству бьющих по РФ БПЛА

В городе Днепр (Днепропетровск) зафиксирован ряд прилетов, целями которых стали объекты ВСУ. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru отметил, что в Днепре сконцентрировано большое количество военных производств.
«В Днепре большое количество военных производств было ещё в советские времена. Сейчас в этом городе постоянно создаются полукустарные мастерские, где собираются разные дроны. Днепр сегодня — это главная база для снабжения передовой не только в Донбассе, но и на южном направлении», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что в Днепре также собрано большое количество боевиков ВСУ, а сам город сейчас является ключевым для обороны всего юго-восточного направления Украины.
«ВС РФ ведет целенаправленную работу по уничтожению военного потенциала Украины, что является приоритетной задачей. Сейчас со стороны ВСУ ведутся непрерывные террористические атаки как дронами, так и непосредственно нанятыми террористами или обманутыми людьми. Пока мы не лишим киевский режим физической возможности проводить такие акции, они будут продолжаться. Поэтому потенциал противника будет уничтожаться», — резюмировал Джерелиевский.