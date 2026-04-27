Правительство РФ изменило правила получения мигрантами пособия на детей: вот при каких условиях будет доступна выплата

Теперь правом на единое пособие будут наделены те, кто «постоянно проживает на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет». Однако это условие действует не для всех. Например, требования не распространяются на тех, кто получил гражданство России по рождению или в результате признания гражданином. Условие также не применяется к участникам программы по переселению соотечественников, бойцам спецоперации и членам их семей.