Правительство РФ изменило правила получения мигрантами пособия на детей: вот при каких условиях будет доступна выплата

Иностранцам в России станет сложнее получать детские пособия. Со следующего года для оформления выплат мигрантам нужно выполнить ряд измененных условий. Так, правительство утвердило ценз оседлости для получения пособий на детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.
С 1 апреля 2027 года мигрантам положено единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство РФ. Ранее выплаты полагались беременным женщинам и семьям с несовершеннолетними детьми. Важным условием была нуждаемость. Иностранцы для получения пособия должны были быть гражданами России и проживать на территории РФ. При этом срок оседлости не обсуждался.
Теперь правом на единое пособие будут наделены те, кто «постоянно проживает на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет». Однако это условие действует не для всех. Например, требования не распространяются на тех, кто получил гражданство России по рождению или в результате признания гражданином. Условие также не применяется к участникам программы по переселению соотечественников, бойцам спецоперации и членам их семей.
Нововведение призвано обеспечить адресную поддержку семей с «длительной правовой связью с государством». Властям также важно закрыть интересующую мигрантов «лазейку».
«Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки», — пояснил депутат ГД Алексей Говырин.
В Госдуме представили доклад с предложениями по ужесточению миграционной политики. Инициатива ряда депутатов направлена на полный запрет на въезд в Россию иностранцам с любой судимостью независимо от срока давности преступления. За правонарушения предлагается депортировать мигранта со всеми членами семьи.
Между тем в России наблюдается приток трудовых мигрантов. В основном в РФ едут жители Африки и Средней Азии. Чаще всего замечают мигрантов из таких стран, как Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Пакистан, Эфиопия, Бруней. Гражданам средней Азии рабочая виза не нужна.