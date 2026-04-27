Россиянам напоминают о мерах профилактики малярии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Малярия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими простейшими рода Plasmodium. Передается через укусы комаров.
Наиболее опасной является тропическая малярия, которая без проведения своевременного лечения в очень короткие сроки приводит к летальному исходу.
Россия является страной, свободной от малярии, однако ежегодно регистрируются завозные случаи заболевания. Болезнь распространена в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
При выезде в страны с тропическим и субтропическим климатом за 2−3 недели до предполагаемой поездки необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить необходимость профилактики, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
Во время нахождения в эндемичном регионе Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры профилактики:
Использовать репелленты;
По возможности не посещать заболоченную местность;
Носить одежду, закрывающую руки и ноги, особенно в сумерках и ночью;
Помещения необходимо обрабатывать инсектицидами;
Закрывать сетками окна и двери.
Во время пребывания в тропических странах и в течение трех лет после возвращения при любом повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу и сообщить ему, что вы находились в неблагополучной по малярии стране.
Инкубационный период при тропической малярии составляет от 7 дней до 10 дней, при трехдневной и овале-малярии — 12−14 дней (при заражении брадиспорозоитами — 6−36 мес.), при четырехдневной малярии — 21−25 дней.