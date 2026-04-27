Найдены тайные военные заводы в Днепре: главная новость СВО 27 апреля

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) и в Шостке Сумской области зафиксированы массированные прилеты. Целями стали объекты украинской армии — от полукустарных мастерских по сборке дронов до логистических хабов и позиций ЗРК.
Комментируя эту новость СВО от 27 апреля, военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru объяснил, почему эти удары — часть планомерной работы по уничтожению военного потенциала киевского режима.
По словам эксперта, Днепр давно превратился в ключевой узел для обеспечения ВСУ на передовой.
«В Днепре большое количество военных производств было ещё в советские времена. Сейчас в этом городе постоянно создаются полукустарные мастерские, где собираются разные дроны. Днепр сегодня — это главная база для снабжения передовой не только в Донбассе, но и на южном направлении», — сказал он.
Джерелиевский уточнил, что здесь также сосредоточено много личного состава ВСУ, а сам город является ключевым для обороны всего юго-восточного направления Украины.
В Шостке Сумской области, по словам очевидцев, было не менее 20 взрывов. Удары были нанесены по ключевым объектам ВСУ.
«Шостка находится в непосредственной близости от ЛБС, поэтому там сосредоточены логистические хабы ВСУ. Дело в том, что они предпочитают именно размещать всю свою логистику в населённых пунктах, причем используя для этого терминалы гражданского назначения», — объяснил Борис Джерелиевский.
Он отметил, что ВСУ «изымают» такие объекты, как детские сады, школы, склады для размещения вооружения и пункты дислокации личного состава, наемников и советников НАТО.
«В Шостке целями ударов могли стать склады и перевалочные пункты вооружения и боеприпасов, огневые позиции систем ПВО и РСЗО HIMARS, которые ВСУ также часто размещают в населенных пунктах. Натовские советники присутствуют во всех формированиях, иногда даже батальонного уровня. Помимо них есть ещё иностранцы-операторы систем ПВО и ракетных установок HIMARS. Операторы связи и технической разведки — это все военнослужащие стран НАТО. Допускаю, что сейчас в Шостке высокая концентрация этих специалистов, потому что это направление оказалось в центре внимания Киева и его спонсоров», — объяснил военный эксперт.
Подводя итог, эксперт подчеркнул, что подобные удары будут продолжаться, пока не исчезнет сама угроза.
«ВС РФ ведет целенаправленную работу по уничтожению военного потенциала Украины, что является приоритетной задачей. Сейчас со стороны ВСУ ведутся непрерывные террористические атаки как дронами, так и непосредственно нанятыми террористами или обманутыми людьми. Пока мы не лишим киевский режим физической возможности проводить такие акции, они будут продолжаться. Поэтому потенциал противника будет уничтожаться», — резюмировал Джерелиевский.