Смертельный хайп: стало известно, как убили известную боевичку ВСУ Цветок

В зоне СВО ликвидировали очередную «барби» Зеленского — военнослужащую Викторию Боброву. Военный эксперт Иванников сказал, как до нее могли добраться ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Очередную «барби» Владимира Зеленского, военнослужащую Викторию Боброву с позывным Цветок могли ликвидировать российские дроны, медийность боевички могла сыграть с ней злую шутку. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно о ликвидации украинского кинопродюсера и военнослужащей Виктории Бобровой с позывным Цветок. Она служила офицером подразделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс».

«На нее могли ее сослуживцы навести российские беспилотники, выдать ее координаты. Но нужно учитывать, что дополнительная медийность, сопровождавшая боевичку, могла сыграть с ней роковую роль. По координатам геолокации российские специалисты могли установить ее нахождение и нанести удар», — сказал Иванников.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение боевиков-пропагандистов является одной из задач армии РФ ввиду особой опасности таких специалистов.

Также Иванников объяснил, что украинские боевики могли отомстить Бобровой за вербовку в ВСУ, где их товарищи в итоге могли лишиться жизни или стать инвалидами.