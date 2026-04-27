Смертельный хайп: стало известно, как убили известную боевичку ВСУ Цветок

Очередную «барби» Владимира Зеленского, военнослужащую Викторию Боброву с позывным Цветок могли ликвидировать российские дроны, медийность боевички могла сыграть с ней злую шутку. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее стало известно о ликвидации украинского кинопродюсера и военнослужащей Виктории Бобровой с позывным Цветок. Она служила офицером подразделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс».
«На нее могли ее сослуживцы навести российские беспилотники, выдать ее координаты. Но нужно учитывать, что дополнительная медийность, сопровождавшая боевичку, могла сыграть с ней роковую роль. По координатам геолокации российские специалисты могли установить ее нахождение и нанести удар», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркнул, что уничтожение боевиков-пропагандистов является одной из задач армии РФ ввиду особой опасности таких специалистов.
Также Иванников объяснил, что украинские боевики могли отомстить Бобровой за вербовку в ВСУ, где их товарищи в итоге могли лишиться жизни или стать инвалидами.