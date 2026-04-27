Хабаровские офтальмологи спасли зрение недоношенному младенцу

Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова входит в национальный медицинский исследовательский центр, а его врачи берутся за самые сложные случаи и возвращают зрение даже тем, кто только появился на свет. Работа специалистов напрямую улучшает качество жизни пациентов, соответствуя задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На этот раз помощь потребовалась трехмесячному малышу с Камчатки. Лёша родился на 25 неделе с весом всего 720 граммов. Первая операция была проведена в Петропавловске-Камчатском: там новорожденному сделали криокоагуляцию сетчатки. Такая операция обычно останавливает ретинопатию недоношенных, но в случае с Лёшей болезнь продолжила развиваться. Тогда медики решили выждать, пока Лёша достаточно окрепнет, и после этого направили его на лечение в Хабаровск», — говорится в сообщении.
В хабаровской клинике для спасения зрения мальчика врачи применили комбинированный подход. На одном глазу операцию провёл директор филиала Максим Пшеничнов, а на втором — заведующий отделением Николай Мащенко. Благодаря слаженной работе специалистов и современным методам удалось минимизировать риск для здоровья ребёнка и добиться максимального эффекта при лечении.
На протяжении всей операции состояние Лёши контролировали врачи-анестезиологи и медицинские сестры. Они следили за дыханием, пульсом и температурой малыша. Оба вмешательства прошли успешно.
«Такие операции требуют слаженной работы всей команды. Все прошло успешно, без осложнений. Микроскопический доступ позволил нам провести вмешательство максимально щадяще для тканей детского глаза. Сейчас малыш выписан и вместе с мамой отправился домой на Камчатку. Будем наблюдать его дистанционно», — сообщили в Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза».
