Хабаровские офтальмологи спасли зрение недоношенному младенцу

«На этот раз помощь потребовалась трехмесячному малышу с Камчатки. Лёша родился на 25 неделе с весом всего 720 граммов. Первая операция была проведена в Петропавловске-Камчатском: там новорожденному сделали криокоагуляцию сетчатки. Такая операция обычно останавливает ретинопатию недоношенных, но в случае с Лёшей болезнь продолжила развиваться. Тогда медики решили выждать, пока Лёша достаточно окрепнет, и после этого направили его на лечение в Хабаровск», — говорится в сообщении.