Дети застряли на острове из-за подъема воды в поселке на юге Красноярского края

В поселке Шушенское Красноярского края спасателям пришлось на себе эвакуировать с острова двух 12-летних девочек.
Случай произошел вечером 26 апреля. В результате подъема уровня воды в реке Шушь школьницы остались отрезанными на острове. Очевидцы по телефону сообщили об этом спасателям, те оперативно прибыли на место и приступили к оказанию помощи попавшим в беду детям.
Сотрудники Шушенской спасательной станции на себе перенесли девочек на берег, после чего провели с ними профилактическую беседу о безопасном поведении на воде.
