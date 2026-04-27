В Хабаровске дали 5 лет колонии после слов «чтобы отец не вернулся»

В Хабаровске суд вынес приговор по делу о подготовке убийства, — сообщает hab.aif.ru.
Жительницу города признали виновной по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — приготовление к убийству по найму. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы после освобождения.
После оглашения приговора подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.
Дело рассматривалось с участием присяжных. Ранее коллегия признала её виновной, указав на наличие смягчающих обстоятельств.
Основанием для уголовного дела стала фраза, которую, по версии следствия, она произнесла в разговоре с мужем: «сделай так, чтобы отец не вернулся с вахты». После этого мужчина обратился в правоохранительные органы, и начались оперативные мероприятия.
В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала, что речь не шла о реальном намерении лишить жизни человека, однако эта позиция не была принята судом.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.