Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске дали 5 лет колонии после слов «чтобы отец не вернулся»

Подсудимую взяли под стражу в зале суда.

В Хабаровске суд вынес приговор по делу о подготовке убийства, — сообщает hab.aif.ru.

Жительницу города признали виновной по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — приготовление к убийству по найму. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы после освобождения.

После оглашения приговора подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Ранее коллегия признала её виновной, указав на наличие смягчающих обстоятельств.

Основанием для уголовного дела стала фраза, которую, по версии следствия, она произнесла в разговоре с мужем: «сделай так, чтобы отец не вернулся с вахты». После этого мужчина обратился в правоохранительные органы, и начались оперативные мероприятия.

В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала, что речь не шла о реальном намерении лишить жизни человека, однако эта позиция не была принята судом.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.