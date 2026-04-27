Онищенко объяснил, кого может убить менингит за один день

В РФ отмечается рост заболеваемости менингитом. Это заболевание может убить человека всего за один день. Для кого менингит особенно опасен, объяснил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Источник: Аргументы и факты

Количество случаев заболеваемости менингитом в России, по данным из открытых источников, за восемь месяцев 2025 года возросло в 3,9 раза в сравнении с показателями 2024 года. Это заболевание тяжело протекает и требует сложного лечения. Но самое страшное заключается в том, что эта бактериальная инфекция может убить человека всего за один день.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил aif.ru, что менингит характеризуется воспалением мозговых оболочек. С этим связаны его характерные симптомы — головная боль, высокая температура, повышение давления, обмороки.

«Если говорить о том, что человек умер в течение дня, то речь идет о фульминантной форме течения заболевания или взрывной, молниеносной. Такие случаи могут быть, если у человека ослабленная иммунная система, есть какие-то особенности. Но это свойственно и тому же гриппу, ковиду и другим инфекциям. Такое течение болезни определяется, прежде всего, особенностями заболевшего человека. В случае групповой вспышки, например, могут заболеть трое. У двоих заболевание протекает по привычному сценарию, а один моментально может умереть. То есть, неверным будет говорить, что фульминантная форма течения заболевания является именно особенностью менингита. Но надо помнить, что заболевание очень тяжёлое и после него остаются серьезные последствия», — отметил он.

Ранее Онищенко объяснил, что несмотря на воздушно-капельный способ передачи, контагиозность менингита существенно ниже чем, например, у гриппа.