Онищенко объяснил, кого может убить менингит за один день

«Если говорить о том, что человек умер в течение дня, то речь идет о фульминантной форме течения заболевания или взрывной, молниеносной. Такие случаи могут быть, если у человека ослабленная иммунная система, есть какие-то особенности. Но это свойственно и тому же гриппу, ковиду и другим инфекциям. Такое течение болезни определяется, прежде всего, особенностями заболевшего человека. В случае групповой вспышки, например, могут заболеть трое. У двоих заболевание протекает по привычному сценарию, а один моментально может умереть. То есть, неверным будет говорить, что фульминантная форма течения заболевания является именно особенностью менингита. Но надо помнить, что заболевание очень тяжёлое и после него остаются серьезные последствия», — отметил он.