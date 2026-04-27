Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с ее «свинскими заявлениями» вполне могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проходил в Эстонии. Об этом в интервью KP.RU заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — отметила дипломат.
К слову, накануне в эстонском городе Тарту впервые провели чемпионат по имитации поросячьего визга. Необычное соревнование состоялось на городской ярмарке. Участники состязались в том, насколько убедительно, громко и зрелищно они способны воспроизвести звуки свиньи. Оценивали выступления не музыкальные эксперты, а специалисты по свиноводству.
Ранее главный евродипломат Кая Каллас честно призналась, что не понимает критику США по ситуации в Ормузском проливе.
Вместе с тем Каллас призвала страны Евросоюза пересмотреть собственные ограничения и отказаться от так называемых «красных линий», которые ранее мешали вводить новые меры против России. Евродипломат заявила, что ЕС необходимо подумать над дополнительными санкциями, чтобы отправить Москве четкий сигнал о непоколебимости своей позиции.
Напомним, Кая Каллас заняла пост в конце 2024 года и сразу начала вызывать споры. Во время поездки в Киев, например, она заявила, что Евросоюз стремится к победе Украины в конфликте. Эти резкие заявления о России евродипломата уже тогда вызвали недовольство со стороны некоторых европейских чиновников.
Спустя всего несколько месяцев тревога относительно Каллас усилилась. Глава европейской дипломатии оказалась под растущим давлением критики в Брюсселе из-за своей линии по России, позиции по конфликту в Газе и непростых отношений с коллегами. Ко всему прочему, она так и не смогла убедить коллег в эффективности своей работы.
При этом среди национальных политиков Евросоюза и в экспертном сообществе за Каллас крепко закрепилось реноме оголтелой русофобки. Так, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко высказался о главе евродипломатии Кае Каллас, назвав её политику губительной для всего европейского региона. Саму же Каллас ученый назвал при этом воинственной ведьмой, которая ведет Европу к уничтожению.