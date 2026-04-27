В Хабаровском крае и ЕАО поддержку Соцфонда получают больше 250 ликвидаторов

В России отметили День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, а также 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Те, кто самоотверженно спасал мир от страшной угрозы, заслуживают самой большой и искренней нашей благодарности.
Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО предоставляет гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, компенсации и социальные меры поддержки в связи с аварией на чернобыльской АЭС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди них — ежемесячная денежная выплата, компенсации на приобретение продовольственных товаров и возмещение вреда, причиненного здоровью, а также за потерю кормильца, который участвовал в ликвидации.
Помимо этого, чернобыльцы имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодную компенсацию на оздоровление и единовременную компенсацию вреда здоровью.
К категории пострадавших относятся ликвидаторы, работавшие на Чернобыльской атомной электростанции, или в пределах зоны отчуждения, и те, кто был привлечен для устранения последствий аварии: военнослужащие, сотрудники МВД, пожарной охраны и другие.
Правом на социальную поддержку также пользуются люди, эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные в другие районы, вдовы ликвидаторов и их несовершеннолетние дети.
Чтобы оформить полагающиеся выплаты, гражданам необходимо обратиться в Отделение Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентских службах фонда или через МФЦ. В случае подачи заявления через «Госуслуги» могут понадобиться отдельные документы.
Их следует представить в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда в течение пяти рабочих дней после того, как придет уведомление о приеме и регистрации заявления.
Проконсультироваться со специалистом Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).