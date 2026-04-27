Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае и ЕАО поддержку Соцфонда получают больше 250 ликвидаторов

Чернобыльцы имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России отметили День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, а также 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Те, кто самоотверженно спасал мир от страшной угрозы, заслуживают самой большой и искренней нашей благодарности.

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО предоставляет гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, компенсации и социальные меры поддержки в связи с аварией на чернобыльской АЭС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди них — ежемесячная денежная выплата, компенсации на приобретение продовольственных товаров и возмещение вреда, причиненного здоровью, а также за потерю кормильца, который участвовал в ликвидации.

Помимо этого, чернобыльцы имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодную компенсацию на оздоровление и единовременную компенсацию вреда здоровью.

К категории пострадавших относятся ликвидаторы, работавшие на Чернобыльской атомной электростанции, или в пределах зоны отчуждения, и те, кто был привлечен для устранения последствий аварии: военнослужащие, сотрудники МВД, пожарной охраны и другие.

Правом на социальную поддержку также пользуются люди, эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные в другие районы, вдовы ликвидаторов и их несовершеннолетние дети.

Чтобы оформить полагающиеся выплаты, гражданам необходимо обратиться в Отделение Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентских службах фонда или через МФЦ. В случае подачи заявления через «Госуслуги» могут понадобиться отдельные документы.

Их следует представить в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда в течение пяти рабочих дней после того, как придет уведомление о приеме и регистрации заявления.

Проконсультироваться со специалистом Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00). Актуальные новости в социальных сетях: МАХ, Вконтакте, Одноклассники.