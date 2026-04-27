В Хабаровске суд рассмотрит дело о незаконном обороте драгметаллов на 34 млн

61 летний житель Хабаровска привлечен к уголовной ответственности за незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов. Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд. Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следствие установило, что в период с июля 2024 года по октябрь 2025 года мужчина добыл на территории края драгоценные металлы нелегального происхождения. Общий вес находки составил 3,5 кг: из них 3,1 кг — химически чистое золото, 0,4 кг — химически чистое серебро. Драгметаллы хранились в личном гараже обвиняемого.
С целью вывоза ценностей в Хабаровск мужчина спрятал их в автомобиле. Незаконное хранение и транспортировка продолжались до задержания фигуранта сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. По состоянию на дату изъятия стоимость драгметаллов оценивалась в 34 млн рублей.
Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное правонарушение. Материалы уголовного дела переданы в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
